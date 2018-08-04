Стала известна дата поединка Макгрегора с Нурмагомедовым

Лас-Вегас, США, , 04:50 — REGNUM Поединок между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и его противником из Ирландии Конором Макгрегором состоится 6 октября в Лас-Вегасе, сообщает пресс-служба Ultimate Fighting Championship (UFC).

Сообщается, что поединок пройдет в рамках турнира UFC 229. Российский боец в этом матче будет защищать титул чемпиона UFC в легком весе. За свою карьеру Нурмагомедов одержал в смешанных единоборствах 26 побед и не потерпел ни одного поражения. Его противник, Макгрегор, одержал 21 победу и потерпел три поражения.

Как сообщало ИА REGNUM, бой российского бойца смешанного стиля Петра Яна с бразильцем Дугласом Сильвой де Андраде пройдет 15 сентября в Москве в рамках UFC Fight Night.

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