В дебютном матче Лэмпарда «Дерби» одержал волевую победу над «Редингом»

Лондон, , 23:59 — REGNUM 3 августа на стадионе «Мадейски» был разыгран матч в рамках регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19 между коллективами «Рединг» и «Дерби Каунти». Противостояние завершилось волевой победой гостей со счетом 2:1.

В дебюте второго тайма 26-летний правый вингер сборной Исландии Йон Бедварссон открыл счет, замкнув навес Моду Барроу с левого фланга — 1:0. Через 8 минут Мейсон Маунт сравнял ситуацию на табло — 1:1. В роли ассистента выступил Крейг Брайсон. В конце матча валийский плеймейкер Том Лоуренс принес «Дерби Каунти» победу — 1:2.

Статистика матча («Рединг"/"Дерби Каунти»)

Удары 7/10

Удары в створ 5/3

Владение 35%/65%

Фолы 12/15

Набрав три очка «Дерби Каунти» поднялся на первую строчку турнирной таблицы. «Рединг» без очков занимает последнюю позицию.

Составы на матч:

«Рединг»: Манноне, Йадом, Макшейн, Илори, Ричардс, Мейлер, Свифт, Алуко, Барроу, Келли, Бедварссон.

«Дерби Каунти»: Карсон, Уиздом, Кио, Лове, Дэвис, Брайсон, Маунт, Ледли, Уилсон, Лоуренс, Ньюджент.

Главный арбитр матча: Роберт Джонс.

Предупреждения: Уиздом — 22, Мейлер — 37, Келли — 38, Брайсон — 43, Лове — 46, Джонсон — 88, Мейте — 88.

Голы: Бедварссон 52 — 1:0, Маунт 60 — 1:1, Лоуренс 90+4 — 1:2.