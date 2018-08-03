«Васланд-Беверен» и «Стандарт» голов не забили

Брюссель, 3 августа 2018, 23:31 — REGNUM 3 августа на стадионе «Фретьель» был разыгран матч в рамках 2-го тура бельгийской Про-Лиги 2018/19 между коллективами «Васланд-Беверен» и «Стандарт». Противостояние завершилось со счетом 0:0.
Статистика матча («Васланд-Беверен"/"Стандарт»)
Удары 7/19
Удары в створ 4/11
Владение 41%/59%
Фолы 15/11
Набрав 4 очка «Стандарт» поднялся на чистое первое места в турнирной таблице лиги. «Васланд-Беверен» с 2-мя очками занял седьмую позицию.
Составы на матч:
«Васланд-Беверен»: Руф, Салкист, Маккон, Трелкед, Вукотич, ван Дамм, Вольевич, Ванцо, Бадибанга, Верстраэт, Форте.
«Стандарт»: Очоа, Фэ, Льюндама, Каванда, Лаифис, Агбо, Марин, Бастьен, Эмонд, Дженепо, Мпоку.
Главный арбитр матча: Ван Дрише.
Предупреждения: ван Дамм — 12, Вукотич — 73, Трелкед — 90+5, Мпоку — 90+6.
Удаления: Карсела — 89.