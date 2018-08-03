«Васланд-Беверен» и «Стандарт» голов не забили

Брюссель, , 23:31 — REGNUM 3 августа на стадионе «Фретьель» был разыгран матч в рамках 2-го тура бельгийской Про-Лиги 2018/19 между коллективами «Васланд-Беверен» и «Стандарт». Противостояние завершилось со счетом 0:0.

Статистика матча («Васланд-Беверен"/"Стандарт»)

Удары 7/19

Удары в створ 4/11

Владение 41%/59%

Фолы 15/11

Набрав 4 очка «Стандарт» поднялся на чистое первое места в турнирной таблице лиги. «Васланд-Беверен» с 2-мя очками занял седьмую позицию.

Составы на матч:

«Васланд-Беверен»: Руф, Салкист, Маккон, Трелкед, Вукотич, ван Дамм, Вольевич, Ванцо, Бадибанга, Верстраэт, Форте.

«Стандарт»: Очоа, Фэ, Льюндама, Каванда, Лаифис, Агбо, Марин, Бастьен, Эмонд, Дженепо, Мпоку.

Главный арбитр матча: Ван Дрише.

Предупреждения: ван Дамм — 12, Вукотич — 73, Трелкед — 90+5, Мпоку — 90+6.

Удаления: Карсела — 89.