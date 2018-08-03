«Боруссия» упустила победу над «Ренном»

Берлин, , 22:42 — REGNUM 3 августа на стадионе «CASHPOINT Арена» был разыгран товарищеский матч между коллективами «Боруссия» (Дортмунд) и «Ренн». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Первый гол на 2-й минуте матча забил польский фланговый защитник Лукаш Пищек, замкнув навес Кристиана Пулишича с углового — 1:0. На 90+2-й минуте Роман дель Кастилльо сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.

Статистика матча («Боруссия"/"Ренн»)

Удары 9/8

Удары в створ 2/4

Владение 57%/43%

Фолы 9/10

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Диалло, Аканджи, Пищек, Шмельцер, Шахин, Гетце, Дахуд, Пулишич, Ройс, Вульф.

«Ренн»: Коубек, Мешер, Бааль, Гелин, Траоре, Гренье, Леа Силики, Буриго, Андре, Сарр, Сахо.

Главный арбитр матча: Роберт Шергенхоффер.

Предупреждения: Мешер — 43.

Голы: Пищек 2 — 1:0, Кастилльо (пен) 90+2 — 1:1.