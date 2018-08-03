«Барселона» подписала молодого игрока сборной Сенегала

Мадрид, , 22:13 — REGNUM 19-летний правый фланговый защитник «Эйпена» и национальной сборной Сенегала Мусса Ваге перебрался в систему «Барселоны». Ближайшее время игрок проведет в молодежной команде «Барселона Б». Игрок уже прошел медобследование.

4 августа Ваге проведет первую тренировку с новыми партнерами.

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет 3.000.000 евро.

В прошедшем сезоне Мусса выходил на поле в 10-ти матчах бельгийской Про-Лиги 2017/18, в которых отметился 2-мя голевыми передачами. В остальных турнирах игрок суммарно провел на поле 136 минут. На чемпионат мира — 2018 в составе сборной Сенегала Ваге стал автором гола в ворота сборной Японии (2:2).

Данные игрока:

Рост: 177 см.

Вес: 70 кг.

Город рождения: Бигнона.

Дата рождения: 4 октября 1998 года (19 лет).

Сильные стороны: скоростные качества, физические и природные данные, выносливость, подключения к атаке, опыт игры в национальной сборной.

Слабые стороны: теряет позицию, дисциплина, силовые показатели, верховые единоборства.