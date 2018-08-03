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Польский горнолыжник показал видео спуска с вершины К2 на Гималаях

Спорт

Пик К2 на Гималаях является второй по высоте горой в мире

Варшава, 3 августа 2018, 21:34 — REGNUM  Польский альпинист и горнолыжник Анджей Баргель показал видео своего спуска на лыжах с вершины К2 на Гималаях, 3 августа передает агентство Associated Press.

Видео первого в мире горнолыжного спуска с К2, снятое камерой GoPro, было продемонстрировано на пресс-конференции Баргеля в Варшаве.

Пик К2 на Гималаях является второй по высоте горой в мире — его высота составляет 8611 метров. В активе Баргеля уже есть спуски с других «восьмитысячников» — Шишапангмы и Манаслу в Гималаях и Широкого Пика в Каракоруме.

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Альпинизм
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