Польский горнолыжник показал видео спуска с вершины К2 на Гималаях

Варшава, , 21:34 — REGNUM Польский альпинист и горнолыжник Анджей Баргель показал видео своего спуска на лыжах с вершины К2 на Гималаях, 3 августа передает агентство Associated Press.

Видео первого в мире горнолыжного спуска с К2, снятое камерой GoPro, было продемонстрировано на пресс-конференции Баргеля в Варшаве.

Пик К2 на Гималаях является второй по высоте горой в мире — его высота составляет 8611 метров. В активе Баргеля уже есть спуски с других «восьмитысячников» — Шишапангмы и Манаслу в Гималаях и Широкого Пика в Каракоруме.

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