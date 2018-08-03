«Динамо» и «Рубин» разменялись голами — 1:1

Москва, , 21:25 — REGNUM 3 августа на стадионе «Химки» был разыгран матч в рамках 2-го тура регулярного сезона Российской Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Динамо» (Москва) и «Рубин» (Казань). Противостояние завершилось со счетом 1:1.

На 14-й минуте крайний полузащитник национальной сборной Литвы Федор Черных открыл счет, замкнув поперечную передачу Жоаозиньо — 1:0. В начале второго тайма скоростной российский форвард Дмитрий Полоз сравнял ситуацию на табло точным ударом в дальний нижний угол — 1:1. Голевую передачу на свой счет записал Павел Могилевец.

Статистика матча («Динамо"/"Рубин»)

Удары 8/7

Удары в створ 4/5

Владение 45%/55%

Фолы 17/7

Набрав 4 очка «Ркбин» занял чистое первое место в турнирной таблице. «Динамо» с двумя очками после двух ничьих подряд идет на шестой позиции.

Составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Рыков, Шунич, Козлов, Панченко, Черных, Жоаозиньо, Соу, Луценко.

«Рубин»: Джанаев, Цаллагов, Чико, Уремович, Байрамян, Навас, Коновалов, Могилевец, Камболов, Полоз, Азмун.

Главный арбитр матча: Павел Кукуян.

Предупреждения: Соу — 35, Панченко — 45, Марков — 64.

Голы: Черных 14 — 1:0, Полоз 52 — 1:1.