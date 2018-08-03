«Динамо» одержало четвертую подряд победу со счетом 1:0

Киев, 3 августа 2018, 20:58 — REGNUM 3 августа на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран матч в рамках 3-го тура регулярного сезона Украинской Премьер-лиги между коллективами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк). Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на экваторе второго тайма забил 24-летний словенский вингер Беньямен Вербич — 1:0. Ассист на свой счет записал Виктор Цыганков.
Статистика матча («Динамо» / «Шахтер»)
Удары 7/5
Удары в створ 3/3
Владение 36%/64%
Фолы 15/15
Набрав 9 очков, «Динамо» поднялось на чистое первое место. «Шахтер» с 6 балами идет на 2-й позиции.
Составы на матч:
«Динамо»: Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Сидорчук, Вербич, Шепелев, Морозюк, Цыганков, Буяльский, Беседин.
«Шахтер»: Пятов, Хочолава, Исмаили, Ракицкий, Степаненко, Марлос, Патрик, Коваленко, Данченко, Тайсон, Мораес.
Главный арбитр матча: Юрий Можаровский.
Предупреждения: Хочолава — 30, Исмаили — 51, Степаненко — 55, Буяльский — 57.
Голы: Вербич 64 — 1:0.