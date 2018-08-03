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«Динамо» одержало четвертую подряд победу со счетом 1:0

Спорт

Единственный гол на экваторе второго тайма забил 24-летний словенский вингер Беньямен Вербич – 1:0. В роли автора голевой передачи выступил Виктор Цыганков

Киев, 3 августа 2018, 20:58 — REGNUM  3 августа на стадионе «НСК Олимпийский» был разыгран матч в рамках 3-го тура регулярного сезона Украинской Премьер-лиги между коллективами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк). Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на экваторе второго тайма забил 24-летний словенский вингер Беньямен Вербич — 1:0. Ассист на свой счет записал Виктор Цыганков.

Статистика матча («Динамо» / «Шахтер»)

Удары 7/5

Удары в створ 3/3

Владение 36%/64%

Фолы 15/15

Набрав 9 очков, «Динамо» поднялось на чистое первое место. «Шахтер» с 6 балами идет на 2-й позиции.

Составы на матч:

«Динамо»: Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Сидорчук, Вербич, Шепелев, Морозюк, Цыганков, Буяльский, Беседин.

«Шахтер»: Пятов, Хочолава, Исмаили, Ракицкий, Степаненко, Марлос, Патрик, Коваленко, Данченко, Тайсон, Мораес.

Главный арбитр матча: Юрий Можаровский.

Предупреждения: Хочолава — 30, Исмаили — 51, Степаненко — 55, Буяльский — 57.

Голы: Вербич 64 — 1:0.

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