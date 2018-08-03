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«Хаддерсфилд» разбил уставший после Лиги Европы «РБ Лейпциг»

Спорт

«Ред Булл Лейпциг» не смог ничем ответить на три гола «терьеров» за авторством Стива Мунье, Адама Диакаби и Филипа Биллинга на 10-й, 60-й и 66-й минутах соответственно

«Хаддерсфилд» разбил уставший после Лиги Европы «РБ Лейпциг»
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
Пропустил мяч

Берлин, 3 августа 2018, 19:55 — REGNUM  3 августа на стадионе «Сильберстадт Арена Шварц» был разыгран товарищеский матч между коллективами «Ред Булл Лейпциг» и «Хаддерсфилд». Противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу английской команды.

В дебюте матча счет открыл 23-летний нападающий сборной Бенина Стив Мунье — 0:1. На 60-й минуте счет удвоил новичок «терьеров» Адама Диакаби, купленный у «Монако» за 10 млн евро — 0:2. Через 6 минут 22-летний датский хавбэк Филип Биллинг установил окончательный счет — 0:3.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/"Хаддерсфилд»)

Удары 8/13

Удары в створ 2/7

Владение 45%/55%

Фолы 8/6

Угловые 4/6

Составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Забитцер, Бруно, Ильзанкер, Кампль, Поульсен, Вернер, Меконнен, Мажетчак, Биас, Винтер.

«Хаддерсфилд»: Хамер, Смит, Конголо, Леве, Шиндлер, Хогг, Биллинг, Муй, ван ла Парра, Мунье, Бакуна.

Предупреждения: Хогг — 41, Бакуна — 87.

Голы: Мунье 10 — 0:1, Диакаби 60 — 0:2, Биллинг 66 — 0:3.

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