Джефф Скиннер добровольно переходит в «Сейбрз»

Баффало, США, , 15:56 — REGNUM Как сообщает официальный сайт НХЛ, 3 августа «Харрикейнз» объявили о сделке с «Баффало Сэйбрз», в рамках которой Джефф Скиннер перебирается в стан «клинков». Компенсацией за Скиннера стали форвард Клифф Пу и три драфт-пика. «Сэйбрз» пожертвовали «Каролине» выбор во втором раунде драфта 2019 года, а также третий и шестой раунд в 2020 году. Напомним, что сам 26-летний форвард отозвал пункт о полном запрете на обмен ради перехода в «Баффало».

"Баффало» — это одна из команд, которая всегда находилась в его списке предпочтений, — сказал генменеджер «Харрикейнз» Дон Уодделл. — Летом следующего года у Джеффа заканчивается контракт, и он должен стать неограниченно свободным агентом. Мы решили, что форварду пора поменять обстановку и получить шанс начать всё заново в «Баффало». Так долго над трансфером я ещё не работал. Мы вели переговоры со всеми клубами лиги последние четыре месяца, и вариант с «Баффало» стал для нас наиболее приемлемым».

«Мы были воодушевлены тем, что при наличии пункта о полном запрете на обмен он сам захотел перейти в «Баффало». Игроки, которые хотят быть в команде, тебе всегда нужны», — высказался об обмене генменеджер «Баффало» Джейсон Боттерилл. Контракт Джеффа Скиннера со средним окладом в 5,275 миллиона долларов будет действовать ещё один сезон, после чего перед игроком будет стоять выбор: продлевать контракт с клубом или выходить на рынок свободных агентов.