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Формула-1: гонщик Даниэль Риккьярдо покинет команду Red Bull в конце сезона

Спорт

Австралиец подписал контракт с коллективом Renault на будущий год

Милтон-Кинс, Великобритания, 3 августа 2018, 15:43 — REGNUM  Австралийский гонщик Формулы-1 Даниэль Риккьярдо покинет команду Red Bull по окончании гоночного сезона 2018 года. Об этом стало известно 3 августа, сообщает BBC Sport.

В следующем году Риккьярдо будет выступать в составе команды Renault вместе с немцем Нико Хюлькенбергом.

«Наверное, это было одно из самых трудных решений в моей карьере, но настало время для меня освежиться и принять новый вызов», — сказал 29-летний спортсмен. Он добавил, что был впечатлен прогрессом французской команды Renault, достигнутым за два года, и хочет внести свой вклад в ее успех.

Даниэль Риккьярдо выступает за австрийскую команду Red Bull с 2014 года. За это время он принес коллективу семь побед в Гран-при и 29 раз финишировал в призовой тройке.

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