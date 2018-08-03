Формула-1: гонщик Даниэль Риккьярдо покинет команду Red Bull в конце сезона

Милтон-Кинс, Великобритания, , 15:43 — REGNUM Австралийский гонщик Формулы-1 Даниэль Риккьярдо покинет команду Red Bull по окончании гоночного сезона 2018 года. Об этом стало известно 3 августа, сообщает BBC Sport.

В следующем году Риккьярдо будет выступать в составе команды Renault вместе с немцем Нико Хюлькенбергом.

«Наверное, это было одно из самых трудных решений в моей карьере, но настало время для меня освежиться и принять новый вызов», — сказал 29-летний спортсмен. Он добавил, что был впечатлен прогрессом французской команды Renault, достигнутым за два года, и хочет внести свой вклад в ее успех.

Даниэль Риккьярдо выступает за австрийскую команду Red Bull с 2014 года. За это время он принес коллективу семь побед в Гран-при и 29 раз финишировал в призовой тройке.

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