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Австралийский гонщик Риккардо покинет «Ред Булл» по окончании сезона-2018

Спорт

Риккардо продолжит карьеру в команде «Рено»

Милтон-Кинс, Великобритания, 3 августа 2018, 15:33 — REGNUM  Австралийский гонщик Даниэль Риккардо покинет команду Формулы-1 «Ред Булл» после окончания сезона-2018. Об этом сообщается на сайте команды.

Предполагается, что Риккардо продолжит карьеру в команде «Рено». В текущем сезоне он продолжит выступать за «Ред Булл».

Напомним, Риккардо пришёл в «Ред Булл» в 2014 году. За это время он добился семи побед в Гран-при и 29 раз поднимался на подиум.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четырёхкратный чемпион мира в гонках «Формула-1» Льюис Хэмилтон продлил контракт с «Мерседесом».

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