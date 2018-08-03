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В Екатеринбурге шесть тысяч человек выйдут на марафон «Европа – Азия»

Спорт

Старшему участнику – 84 года

В Екатеринбурге шесть тысяч человек выйдут на марафон «Европа – Азия»
Виктор Корецкий. Советские физкультурники — гордость нашей страны. 1935

Екатеринбург, 3 августа 2018, 15:20 — REGNUM  В Екатеринбурге более шести тысяч человек подали заявки на участие в IV Международном легкоатлетическом марафоне «Европа — Азия». При этом самому возрастному участнику забега — 84 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил в ходе пресс-конференции журналистам директор марафона Андрей Уткин, в забеге также примет участие трёхкратный победитель забега «Европа — Азия», а также чемпион России в марафоне 2015 года Юрий Чечун.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный легкоатлетический марафон «Европа — Азия» проводится в Екатеринбурге с 2014 года. В текущем году он пройдёт 5 августа, а старт забега состоится утром на Площади 1905 года.

В день забега в Екатеринбурге будет закрыт для движения транспорта проспект Ленина и ряд улиц, а также участок дороги по Московскому тракту до обелиска на границе Европы и Азии. В связи с этим несколько десятков маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов изменят в этот день маршрут своего движения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге ради марафона изменят маршруты городского транспорта

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Легкая атлетика
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