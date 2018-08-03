Дзюба признан лучшим игроком первого тура РПЛ

Санкт-Петербург, , 15:13 — REGNUM Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком в первом туре сезона 2018/19 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 3 августа сообщается на странице РПЛ в соцсети «ВКонтакте».

РПЛ провела голосование среди болельщиков. В голосовании приняло участие почти 40 тыс. человек. За Дзюбу проголосовало 29,46% опрошенных.

На втором месте оказался полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин (25,37%). Замкнул тройку вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (14,11%).

Как сообщало ИА REGNUM, «Зенит» на выезде одержал победу над красноярским «Енисеем» со счётом 2:0. Дзюба забил первый гол в матче.

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