«МЮ» не оставляет попыток приобрести лидера защиты сборной Бельгии

Лондон, , 14:57 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» не оставляет попыток приобрести 29-летнего центрального защитника «Тоттенхэма» и национальной сборной Бельгии Тоби Алдервейрелда. «Шпоры» просят за футболиста 75 млн фунтов. «Манкунианцы» же надеются понизить ценник до 65 млн евро.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 40 млн евро. Тоби перебрался на «Уайт Харт Лейн» летом 2015 года из мадридского «Атлетико». «Шпоры» заплатили за защитника 16 млн евро.

В прошедшем сезоне бельгиец принял участие в 14-ти матчах Английской Премьер-лиги. В остальных турнирах Алдервейрелд суммарно выходил на поле 7 раз и отметился одной результативной передачей. Несмотря на то, что защитник в ноябре 2017 года получил тяжелейшую травму подколенного сухожилия в домашнем матче групповой стадии Лиги чемпионов с «Реалом» (3:1), он все же смог и восстановиться, и вернуться к нормальным игровым кондициям, и достойно провести остаток сезона, и поехать на мундиаль в России. На чемпионате мира — 2018 игрок показал высочайший уровень футбола, не без помощи которого сборная Бельгии завоевала бронзовые медали.

Данные игрока:

Рост: 185 см.

Вес: 75 кг.

Дата рождения: 2 марта 1989 года (29 лет).

Город рождения: Вилрейк.

Сильные стороны: игра головой, верховые единоборства, физические и природные данные, сила, опека и отбор.

Слабые стороны: скоростные качества, выносливость, стабильность, склонность к травмам, действия в атаке.