Чемпионат Европы по плаванию: Фантин Лесаффр установила лучший результат

Глазго, Великобритания, , 16:02 — REGNUM Французы, которые никогда не занимали высокие места на международном подиуме по плаванию, установили лучший результат на чемпионате Европы в Глазго в пятницу, 3 августа, сообщает Europe1.

Фантин Лесаффр установила лучшее время в финальном заплыве на 400 м, побив свой личный рекорд почти на три секунды.

23-летняя французская спортсменка обогнала британку Эйми Уилмотт и итальянку Илариа Кузинато, проплыв дистанцию за 4 минуты 36 секунд.

Фантин Лесаффр уже становилась европейским бронзовым призером на короткой дистанции в декабре 2017 года в Копенгагене.