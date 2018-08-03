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Чемпионат Европы по плаванию: Фантин Лесаффр установила лучший результат

Спорт

Французы, которые никогда не занимали высокие места на международном подиуме по плаванию, установили лучший результат на чемпионате Европы в Глазго

Чемпионат Европы по плаванию: Фантин Лесаффр установила лучший результат
Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР
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Глазго, Великобритания, 3 августа 2018, 16:02 — REGNUM  Французы, которые никогда не занимали высокие места на международном подиуме по плаванию, установили лучший результат на чемпионате Европы в Глазго в пятницу, 3 августа, сообщает Europe1.

Фантин Лесаффр установила лучшее время в финальном заплыве на 400 м, побив свой личный рекорд почти на три секунды.

23-летняя французская спортсменка обогнала британку Эйми Уилмотт и итальянку Илариа Кузинато, проплыв дистанцию за 4 минуты 36 секунд.

Фантин Лесаффр уже становилась европейским бронзовым призером на короткой дистанции в декабре 2017 года в Копенгагене.

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