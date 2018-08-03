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Умер олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Виктор Тюменев

Спорт

Тюменев скончался на 62-м году жизни

Москва, 3 августа 2018, 14:08 — REGNUM  Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Виктор Тюменев скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщается на сайте московского ХК «Спартак».

Тюменев стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР в 1984 году. Он также является трехкратным чемпионом мира (1982, 1986 и 1990) и трехкратным чемпионом Европы (1982, 1985 и 1986). За сборную СССР сыграл 94 матча, в которых забросил 15 шайб.

За московский «Спартак» Тюменев играл с 1980 по 1990 год, до этого выступал за «Крылья Советов» с 1975 по 1980 год. В чемпионатах СССР провёл 524 матча и забросил 135 шайб.

Прощание с легендарным хоккеистом и похороны состоятся в Москве 5 августа.

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