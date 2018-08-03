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Бразилец Жезус продлил контракт с «Манчестер Сити»

Спорт

Новое соглашение рассчитано до 2023 года

Манчестер, Великобритания, 3 августа 2018, 13:14 — REGNUM  Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэл Жезус продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте английского клуба.

Новое соглашение «Манчестер Сити» с бразильским футболистом рассчитано до 2023 года. Ранее сообщалось, что футболист и клуб долго не могли договорится о продлении соглашения.

Напомним, Жезус выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В сезоне 2017/18 он провёл в чемпионате Англии 29 матчей, в которых забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

В составе клуба он стал чемпионом Англии в сезоне 2017/18. В составе сборной Бразилии Жезус стал олимпийским чемпионом на Играх 2016 года, а также участвовал в чемпионате мира 2018 года.

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