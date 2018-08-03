Пятница, 3 Августа 2018 года
14:19:32 МСК

ПАОК подписал контракт с нападающим лондонского «Арсенала»

Спорт

Клуб подписал соглашение с Акпомом на три года

Салоники, Греция, 3 августа 2018, 12:51 — REGNUM  Греческий ПАОК объявил о подписании контракта с нападающим лондонского «Арсенала» Чубой Акпомом. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Клуб подписал с игроком соглашение на три года. Акпом является воспитанником «Арсенала», в структурах клуба он находился с шести лет.

https://twitter.com/PAOK_FC/status/1025290372996579328

За время выступления за «канониров» Акпом много раз уходил в аренду в другие английские клубы. За основную команду «Арсенала» он сыграл 12 матчей. Также на его счету 50 игр в молодёжной команде, в которых он забил 33 гола.

Читайте также: ПАОК обыграл «Базель» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Напомним, ПАОК является соперником московского «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Греческий клуб ранее обыграл швейцарский «Базель».

Читайте также: Определился следующий соперник «Спартака» в Лиге чемпионов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить