ПАОК подписал контракт с нападающим лондонского «Арсенала»

Салоники, Греция, , 12:51 — REGNUM Греческий ПАОК объявил о подписании контракта с нападающим лондонского «Арсенала» Чубой Акпомом. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Клуб подписал с игроком соглашение на три года. Акпом является воспитанником «Арсенала», в структурах клуба он находился с шести лет.

https://twitter.com/PAOK_FC/status/1025290372996579328

За время выступления за «канониров» Акпом много раз уходил в аренду в другие английские клубы. За основную команду «Арсенала» он сыграл 12 матчей. Также на его счету 50 игр в молодёжной команде, в которых он забил 33 гола.

Читайте также: ПАОК обыграл «Базель» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Напомним, ПАОК является соперником московского «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Греческий клуб ранее обыграл швейцарский «Базель».

Читайте также: Определился следующий соперник «Спартака» в Лиге чемпионов