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Стали известны имена новых тренеров сборной Аргентины после ухода Сампаоли

Спорт

Команду временно будут тренировать Лионель Скалони и Пабло Аймар

Буэнос-Айрес, 3 августа 2018, 11:59 — REGNUM  После ухода Хорхе Сампаоли с поста главного тренера сборной Аргентины командой будут руководить Лионель Скалони и Пабло Аймар. Об этом рассказал глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, сообщает ESPN.

По словам Тапия, Скалони и Аймар будут тренировать сборную Аргентины в ближайших трёх товарищеских матчах. С окончательным выбором главного тренера в организации определятся позже.

«Мы взяли паузу, чтобы определиться с кандидатурой специалиста, который возглавит команду», — сказал Тапиа.

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Отметим, что Скалони был помощником Сампаоли во время чемпионата мира — 2018. Бывший полузащитник сборной Аргентины Аймар ранее работал с юношеской командой страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассоциация футбола Аргентины расторгла контракт с главным тренером Хорхе Сампаоли, который был заключен до 2022 года. Под руководством Сампаоли команда неудачно выступила на мундиале.

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