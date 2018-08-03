Стали известны имена новых тренеров сборной Аргентины после ухода Сампаоли

Буэнос-Айрес, , 11:59 — REGNUM После ухода Хорхе Сампаоли с поста главного тренера сборной Аргентины командой будут руководить Лионель Скалони и Пабло Аймар. Об этом рассказал глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа, сообщает ESPN.

По словам Тапия, Скалони и Аймар будут тренировать сборную Аргентины в ближайших трёх товарищеских матчах. С окончательным выбором главного тренера в организации определятся позже.

«Мы взяли паузу, чтобы определиться с кандидатурой специалиста, который возглавит команду», — сказал Тапиа.

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Отметим, что Скалони был помощником Сампаоли во время чемпионата мира — 2018. Бывший полузащитник сборной Аргентины Аймар ранее работал с юношеской командой страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ассоциация футбола Аргентины расторгла контракт с главным тренером Хорхе Сампаоли, который был заключен до 2022 года. Под руководством Сампаоли команда неудачно выступила на мундиале.

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