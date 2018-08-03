Пятница, 3 Августа 2018 года
12:49:26 МСК

«Краснодар» может продать Смолова после ДТП

Спорт

В клубе готовы расстаться с футболистом не менее чем за €10 млн

Краснодар, 3 августа 2018, 11:42 — REGNUM  Футбольный клуб «Краснодар» может продать нападающего Фёдора Смолова после резонансного ДТП с участием футболиста. Об этом 3 августа сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, в клубе готовы расстаться с футболистом и вести диалог с потенциальными покупателями, несмотря на то, что недавно он стал капитаном команды. При этом цена на игрока может составить более €10 млн.

Отмечается, что в покупке Смолова заинтересован московский «Локомотив».

Читайте также: Фёдор Смолов стал капитаном «Краснодара»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Смолов попал в ДТП в Краснодаре и разбил эксклюзивный автомобиль BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей. После аварии он скрылся с места ДТП.

Читайте также: Фёдор Смолов признался в совершении ДТП в Краснодаре

Напомним, Смолов играет за «Краснодар» с 2015 года. Всего он принял участие в 100 матчах за клуб и забил 64 гола. В начале сезона 2018/19 он стал капитаном команды.

Читайте также: Фёдор Смолов попал в ДТП, разбив машину за 9 млн рублей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить