«Краснодар» может продать Смолова после ДТП

Краснодар, , 11:42 — REGNUM Футбольный клуб «Краснодар» может продать нападающего Фёдора Смолова после резонансного ДТП с участием футболиста. Об этом 3 августа сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, в клубе готовы расстаться с футболистом и вести диалог с потенциальными покупателями, несмотря на то, что недавно он стал капитаном команды. При этом цена на игрока может составить более €10 млн.

Отмечается, что в покупке Смолова заинтересован московский «Локомотив».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Смолов попал в ДТП в Краснодаре и разбил эксклюзивный автомобиль BMW M5 First Edition стоимостью 9 млн рублей. После аварии он скрылся с места ДТП.

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Напомним, Смолов играет за «Краснодар» с 2015 года. Всего он принял участие в 100 матчах за клуб и забил 64 гола. В начале сезона 2018/19 он стал капитаном команды.

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