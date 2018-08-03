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«Зенит» поприветствовал будущего соперника, минское «Динамо»

Спорт

«Зенит» сыграет с «Динамо» из Минска в третьем раунде квалификации Лиги Европы

Санкт-Петербург, 3 августа 2018, 11:31 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит» поприветствовал минское «Динамо», с которым сыграет в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Соответствующее сообщение появилось на странице клуба в Twitter.

«Привет, «Динамо» Минск!» — написано в сообщении.

Напомним, минское «Динамо» победило словацкую команду «Дунайска Стреда» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Первый матч завершился со счётом 3:1 в пользу динамовцев. В ответном матче «Динамо» также было сильнее — 4:1.

В рамках третьего раунда команды проведут первый матч в Минске 9 августа, а ответный — в Санкт-Петербурге 16 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Минское «Динамо» в гостях обыграло «ДАК» в квалификации Лиги Европы

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