«Зенит» поприветствовал будущего соперника, минское «Динамо»

Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» поприветствовал минское «Динамо», с которым сыграет в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Соответствующее сообщение появилось на странице клуба в Twitter.

«Привет, «Динамо» Минск!» — написано в сообщении.

Напомним, минское «Динамо» победило словацкую команду «Дунайска Стреда» во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Первый матч завершился со счётом 3:1 в пользу динамовцев. В ответном матче «Динамо» также было сильнее — 4:1.

В рамках третьего раунда команды проведут первый матч в Минске 9 августа, а ответный — в Санкт-Петербурге 16 августа.

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