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Теннисист Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Спорт

Рублёв одержал победу над американцем Ноа Рубином со счётом 6:3, 6:2

Вашингтон, 3 августа 2018, 11:05 — REGNUM  Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над американцем Ноа Рубином в третьем круге турнира в Вашингтоне. Встреча, продолжавшаяся 1 часа 30 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Таким образом, Рублёв вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с другим американцем — Денисом Кудлой.

Турнир в Вашингтоне проводится с 30 июля по 5 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Михаил Южный проиграл американцу Ноа Рубину в первом круге турнира в Вашингтоне.

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