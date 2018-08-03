«Палмейрас» подписал защитника «Милана»

Бразилиа, , 10:42 — REGNUM Официальный Twitter аккаунт футбольного клуба «Палмейрас» сообщил, что 25-летний центральный защитник «Милана» и национальной сборной Парагвая Густаво Гомес перешёл в бразильскую команду на правах аренды. «Палмейрас» при определённых условиях (50% сыгранных матчей) будет обязан выкупить игрока за 4.5 млн евро. За аренду игру клуб заплатил 1.5 млн евро.

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет 4.000.000 евро.

В прошедшем сезоне парагваец принял участие в одном матче Лиги Европы, в котором провел 10 минут, выйдя на замену. В составе национальной сборной Гомес провел 13 матчей и ничем не отличился.

Данные игрока:

Рост: 185 см.

Вес: 85 кг.

Город рождения: Сан Хуан Баутиста.

Дата рождения: 6 мая 1993 года (25 лет).

Сильные стороны: игра головой, выбор позиции.

Слабые стороны: игровая форма, скоростные качества, выносливость и природные данные, игра головой, стабильность, ловкость.