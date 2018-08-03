Словенский защитник «Уфы» прокомментировал гол в ворота словенского клуба

Домжале, Словения, , 10:37 — REGNUM Словенский защитник «Уфы» Боян Йокич прокомментировал свой гол в ворота словенского «Домжале» в матче Лиги Европы. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

«Не помню, чтобы в моей карьере было что-то подобное, чтобы забивал команде из своей страны, ещё и в Словении. Очень приятно, что мы прошли именно «Домжале» — сказал Йокич.

Он также добавил, что в Словении много людей болеет за «Уфу», и все они были на стадионе. Это, прежде чего, друзья и семья футболиста.

Как сообщало ИА REGNUM, «Уфа» вышла в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Уфимцы прошли дальше благодаря голу на выезде. Ответный матч завершился со счётом 1:1, в первой встрече команды также сыграли вничью — 0:0.

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