Черчесов: «Нам понравилось, теперь выйдем в финал следующего мундиаля»

Москва, , 10:02 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что у команды есть мотивация, чтобы выйти в полуфинал и финал следующего чемпионата мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Выше могут быть полуфинал и финал. На встрече в Кремле мы сказали, что для того, чтобы в следующий раз туда попасть — а нам там понравилось — нужно добиваться титулов», — сказал Черчесов.

По его словам, одним из главных итогов прошедшего в России мундиаля стало повышение интереса к футболу. Теперь задачей тренерского корпуса является подготовка команд, чтобы они были интересные.

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Напомним, чемпионат мира по футболу прошёл в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).

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