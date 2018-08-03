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Черчесов: «Нам понравилось, теперь выйдем в финал следующего мундиаля»

Спорт

Черчесов заявил, что у сборной России есть мотивация, чтобы выйти в полуфинал и финал следующего чемпионата мира

Москва, 3 августа 2018, 10:02 — REGNUM  Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что у команды есть мотивация, чтобы выйти в полуфинал и финал следующего чемпионата мира. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Выше могут быть полуфинал и финал. На встрече в Кремле мы сказали, что для того, чтобы в следующий раз туда попасть — а нам там понравилось — нужно добиваться титулов», — сказал Черчесов.

По его словам, одним из главных итогов прошедшего в России мундиаля стало повышение интереса к футболу. Теперь задачей тренерского корпуса является подготовка команд, чтобы они были интересные.

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Напомним, чемпионат мира по футболу прошёл в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти).

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