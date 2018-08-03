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«Кайрат» с Аршавиным вышел в третий раунд квалификации Лиги Европы

Спорт

«Кайрат» по сумме двух матчей прошёл голландский «АЗ Алкмар»

Алкмар, Нидерланды, 3 августа 2018, 09:26 — REGNUM  Футбольный клуб «Кайрат» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы. В ответном матче с голландским «АЗ Алкмар» казахстанский клуб уступил со счётом 1:2.

В составе «Кайрата» на 28-й минуте матча отличился Бауыржан Исламхан, который реализовал пенальти.

«АЗ Алкмар» отыгрался на 41-й минуте благодаря голу Гуса Тиля. На четвёртой добавленной минуте пенальти реализовал Теун Коопмейнерс.

«Кайрат» прошёл в следующий раунд турнира благодаря победе дома, в первом матче. Тогда казахстанский клуб победил со счётом 2:0.

Отметим, что в составе «Кайрата» на поле вышел бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, который был заменён на 70-й минуте.

Читайте ранее в этом сюжете: «Кайрат» с Аршавиным обыграл «АЗ Алкмар» в Лиге Европы

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