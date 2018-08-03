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В Польше футбольный арбитр спас жизнь игроку во время матча

Спорт

Эпизод произошёл во время матча третьего дивизиона чемпионата Польши

Эльблонг, Польша, 3 августа 2018, 08:45 — REGNUM  В Польше футбольный арбитр спас жизнь игроку во время матча. Об этом 3 августа сообщает «Чемпионат».

Эпизод произошёл во время матча третьего дивизиона чемпионата Польши между клубами «Олимпия Эльблонг» и «Блекитни Старгард». Арбитр Марцин Лиана своевременно оказал первую помощь игроку «Старгарда» Михалу Цувиньски.

Цувиньски столкнулся с соперником и неудачно упал на мяч солнечным сплетением, после чего стал задыхаться. Благодаря своевременной помощи арбитра игрок смог продолжить матч.

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Футбол
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