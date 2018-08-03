Эльблонг, Польша, , 08:45 — REGNUM В Польше футбольный арбитр спас жизнь игроку во время матча. Об этом 3 августа сообщает «Чемпионат».

Эпизод произошёл во время матча третьего дивизиона чемпионата Польши между клубами «Олимпия Эльблонг» и «Блекитни Старгард». Арбитр Марцин Лиана своевременно оказал первую помощь игроку «Старгарда» Михалу Цувиньски.

Цувиньски столкнулся с соперником и неудачно упал на мяч солнечным сплетением, после чего стал задыхаться. Благодаря своевременной помощи арбитра игрок смог продолжить матч.