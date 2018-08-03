Экс-форвард ЦСКА Муса перешёл в клуб из Саудовской Аравии

Эр-Рияд, , 08:23 — REGNUM Бывший форвард московского ЦСКА Ахмед Муса перешёл в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом 3 августа сообщается на странице клуба в Twitter.

Клуб подписал с нападающим соглашение сроком на четыре года. Муса будет выступать в команде под седьмым номером.

Напомним, Муса был игроком английского «Лестера» с 2016 года, куда он перешёл из ЦСКА. В сезоне 2017/18 Муса не играл и был переведён в резервную команду, после чего был отправлен в аренду в ЦСКА, где провёл 10 матчей и забил шесть голов.

На чемпионате мира в России Муса выступал за сборную Нигерии. Команда провела три матча группового этапа, проиграв хорватам (0:2) и аргентинцам (1:2) и обыграв исландцев со счётом 2:0. В матче с Исландией Муса забил оба гола.

Читайте также: Ахмед Муса может стать самым дорогим африканским футболистом