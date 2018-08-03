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Слуцкий вывел «Витесс» в третий раунд квалификации Лиги Европы

Спорт

«Витесс» одержал победу в ответном матче с «Вииторулом»

Слуцкий вывел «Витесс» в третий раунд квалификации Лиги Европы
Mikhail Slain
Леонид Слуцкий

Арнем, Нидерланды, 3 августа 2018, 08:00 — REGNUM  Голландский клуб «Витесс», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над румынским «Вииторулом» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Витесса» отличились Тим Матавж, Брайан Линссен и Рой Беренс. У «Вииторула» единственный мяч забил Денис Дрэгуш.

Напомним, первый матч в Румынии завершился со счётом 2:2. Тогда клуб Слуцкого пропустил два гола, но сумел отыграться.

Как сообщало ИА REGNUM, Слуцкий возглавил голландский «Витесс» в марте 2018 года, однако к работе приступил только с сезона 2018/19.

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