«Милан» объявил об обмене трёх футболистов с «Ювентусом»

Турин, Италия, , 07:46 — REGNUM «Милан» официально объявил об обмене с «Ювентусом» трёх футболистов — Гонсало Игуаина, Маттиа Кальдары и Леонардо Бонуччи. Об этом сообщается на сайте клуба.

Согласно условиям сделки, Игуаин и Кальдара перейдут из «Ювентуса» в «Милан», а Бонуччи проследует в обратном направлении, вернувшись в «старую синьору».

При этом Бонуччи и Кальдара перейдут в новые клубы без дополнительных выплат. Они подписали контракты со своими клубами до 2023 года. Игуаин переходит на правах годичной аренды, за которую «Милан» заплатит €18 млн.

Напомним, Игуаин играл за «Ювентус» с 2016 года. За два сезона аргентинец провёл в составе туринцев 105 матчей и забил 55 голов.

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Кальдара был игроком «Ювентуса» с 2017 года. Сезон 2017/18 он провёл в «Аталанте» на правах аренды.

Бонуччи играл в составе «Ювентуса» с 2010 по 2017 год, после чего перешёл в «Милан», а сейчас возвращается в туринский клуб.

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