Фанаты «Ювентуса» освистали защитника Бонуччи, вернувшегося из «Милана»

Турин, Италия, , 07:18 — REGNUM Фанаты «Ювентуса» освистали защитника Леонардо Бонуччи, который вернулся в туринский клуб из «Милана». Об этом сообщает ANSA.

Бонуччи играл в составе «Ювентуса» с 2010 по 2017 год. После этого перешёл в «Милан» за €40 млн. Причиной перехода, по данным итальянской прессы, был конфликт с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Спустя сезон «Ювентус» выкупил контракт Бонуччи за €35 млн. Официальная презентация Бонуччи в качестве игрока «старой синьоры» состоится 3 августа.

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