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Фанаты «Ювентуса» освистали защитника Бонуччи, вернувшегося из «Милана»

Спорт

Бонуччи играл в составе «Ювентуса» с 2010 по 2017 год

Фанаты «Ювентуса» освистали защитника Бонуччи, вернувшегося из «Милана»
Clément Bucco-Lechat
Леонардо Бонуччи

Турин, Италия, 3 августа 2018, 07:18 — REGNUM  Фанаты «Ювентуса» освистали защитника Леонардо Бонуччи, который вернулся в туринский клуб из «Милана». Об этом сообщает ANSA.

Бонуччи играл в составе «Ювентуса» с 2010 по 2017 год. После этого перешёл в «Милан» за €40 млн. Причиной перехода, по данным итальянской прессы, был конфликт с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

Спустя сезон «Ювентус» выкупил контракт Бонуччи за €35 млн. Официальная презентация Бонуччи в качестве игрока «старой синьоры» состоится 3 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Бонуччи может вернуться из «Милана» в «Ювентус»

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