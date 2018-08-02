«Уфа» поспорит с «Домжале» за выход в третий раунд квалификации Лиги Европы

Домжале, Словения, 2 августа 2018, 15:54 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» 2 августа проведёт ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы со словенским «Домжале». Встреча пройдёт в Словении.
Напомним, первый матч, который состоялся в Уфе 26 июля, завершился со счётом 0:0. Это был первый еврокубковый матч в истории «Уфы».
В случае победы уфимский клуб впервые пройдёт в третий раунд квалификации Лиги Европы.
Отметим, что в сезоне 2017/18 «Уфа» заняла шестое место в чемпионате России. В связи с тем, что клуб «Тосно», ставший обладателем Кубка России, прекратил существование, в еврокубки вышла «Уфа».
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