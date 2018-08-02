«Морковка»: почему российские биатлонистки перешли под флаг Украины

Барнаул, , 15:31 — REGNUM О поступке сменивших «спортивное гражданство» российских биатлонисток — Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко — которые будут выступать теперь под украинским флагом, не стоит переживать, считает кандидат в мастера спорта по биатлону, бывший первый заместитель главы правительства Алтайского края Сергей Локтев. В интервью корреспонденту ИА REGNUM он сделал скидку на возраст перебежчиц и допустил, что в данном случае речь больше идёт о политике, нежели спорте.

«Я стараюсь исходить всегда из патриотических соображений, чувств к своей стране. Поэтому в моем понимании не стоило спортсменкам изменять своему флагу и стране, нужно было продолжать тренироваться в российской сборной, тем более, что им по 18−20 лет и всё ещё впереди.

Одна из девочек выступала, заняв 51 место в рейтинге по юниорам. Но полагаю, что, занимаясь в российской сборной, ей можно было бы достичь больших результатов — вряд ли в украинской сборной есть хорошие условия для подготовки, в российской — всё равно лучше.

У нас недавно сменился тренерский состав, пришли известные люди, избран новый руководитель Союза биатлонистов России, им стал двукратный олимпийский призер Владимир Драчев. И я знаю, что сейчас там тренировочные и организационные процессы правильно организуются и есть все условия для того, чтобы эти девочки могли и дальше успешно развиваться и улучшать свои результаты», — отметил кандидат в мастера спорта по биатлону, бывший первый вице-губернатор Алтайского края Серей Локтев.

Говоря о возможных причинах перехода под флаг Украины российских биатлонисток, Сергей Локтев полагает, что они лежат не в области спорта, а в области международной политики.

«Тема политизирована — в моём представлении. Не исключено, что Украина спортсменам «промывает» уши, мол, «мы такие хорошие, перешли в европростанство, у нас лучше». А поскольку возраст у девочек — юниорский, то в голове — мешанина, они на эту морковку перед носом и повелись.

Но условия в нашей сборной — еще раз повторяю — нисколько не хуже, чем в сборной Украины. Поэтому полагаю, что этот уход — на руку украинской пропаганде, и они его будут использовать. А девочки получили морковку под носом. Печально, что на их умы и сознание повлияли таким образом взрослые», — заключил Сергей Локтев.

Он пообещал обязательно следить за тем, как будет складываться карьера у этих спортсменок, поскольку ему весьма любопытно узнать, как через год-два сложатся их судьбы.

«Большая политика во все времена играла значимую роль в спорте. Посмотрите, как изменилось отношение к России после чемпионата мира по футболу: мы получили восторженные отзывы даже из тех стран, граждане которых, мягко сказать, недолюбливали Россию — те же Германия и Великобритания, где своя пропаганда и железный занавес.

Но через спорт нам удалось доказать, что мы — нормальная страна с отличными людьми. Теперь болельщики, побывавшие в России, приехали и рассказывают об этом своему окружению. Это сарафанное радио успешно противостоит социальной пропаганде в СМИ. Поэтому в данном случае спорт можно назвать инструментом политики», — полагает Сергей Локтев.

Что касается персоналий сегодняшних героинь в новостях о биатлоне, то Сергей Локтев полагает, что эти девочки в российской команде не показали каких-то впечатляющих результатов.

«Это небольшая потеря для спорта, а вот политическая и имиджевая, я считаю, заметная», — резюмировал Сергей Локтев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко известили, что из-за высокой конкуренции в российской команде переходят под флаг Украины, что даст им реальные перспективы выступлений на международных турнирах. Во всяком случае именно так пояснил поступок спортсменок двукратный олимпийский чемпион по биатлону, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков.