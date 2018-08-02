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СМИ: голландские конькобежцы употребляют гормоны для улучшения результатов

Спорт

Гормоны помогают получению большего количества энергии и сжиганию жира в организм

Амстердам, 2 августа 2018, 15:20 — REGNUM  Ведущие голландские конькобежцы употребляют препараты с гормонами щитовидной железы для улучшения результатов. Об этом пишет газета De Volkskrant.

Согласно информации издания, факт использования гормональных препаратов обнаружен представителями Федерации конькобежного спорта страны.

Отмечается, что гормоны помогают получению большего количества энергии и сжиганию жира в организме. У препаратов есть множество побочных эффектов, однако, несмотря на это, спортсмены их употребляют.

При этом таблетки гормонов щитовидных желёз не являются допингом и не включены в соответствующие списки Всемирного антидопингового агентства (WADA), их можно свободно купить в интернет-магазинах.

Напомним, сборная Нидерландов по конькобежному спорту является одной из ведущих в мире. На Олимпиаде в Пхёнчхане голландские конькобежцы завоевали 16 медалей.

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Конькобежный спорт
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