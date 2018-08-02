Биатлонистка Дмитриева победила в спринте на летнем чемпионате России

Чайковский, Пермский край, , 14:13 — REGNUM Биатлонистка Ольга Дмитриева, представляющая Ульяновскую область, победила в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате России по летнему биатлону, проходящему в городе Чайковский Пермского края.

Дмитриева допустила два промаха на двух огневых рубежах и пришла к финишу за 20 минут и 50,7 секунды.

Второе место заняла Лейсан Бикташева из Новосибирской области, допустившая два промаха и отставшая от победителя на 15,3 секунды.

Третьей стала Анастасия Рудакова из Республики Коми. Её отставание составило 1 минуту и 5,6 секунды при одном промахе.

Отметим, что чемпионат России по летнему биатлону является отборочным турниром к чемпионату мира.

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