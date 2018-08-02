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Биатлонист Шопин выиграл спринт на летнем чемпионате России

Спорт

Шопин победил в спринтерской гонке на 10 км

Чайковский, Пермский край, 2 августа 2018, 14:04 — REGNUM  Биатлонист Юрий Шопин, представляющий Ульяновскую область, победил в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате России по летнему биатлону, проходящему в городе Чайковском Пермский края.

Шопин допустил два промаха на двух огневых рубежах и пришёл к финишу за 23 минуты 39,8 секунды.

Второе и третье места заняли спортсмены из Башкирии. Александр Бабчин допустил два промаха и отстал от победителя на 16,5 секунд. Александр Жирный прошёл дистанцию без промахов и отстал на 40 секунд.

Отметим, что чемпионат России по летнему биатлону является отборочным турниром к чемпионату мира.

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Биатлон
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