Семак рассказал, сколько у «Зенита» капитанов

Санкт-Петербург, , 13:47 — REGNUM В «Зените» есть два капитана — Александр Анюков и Бранислав Иванович. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак, сообщает «Чемпионат».

"В ходе предсезонной подготовки капитаном был Александр Анюков. Но в Тюмени он не играл, и повязку получил Бранислав Иванович. Будем смотреть по ситуации. Пока у нас два капитана», — сказал Семак.

Он также выразил надежду, что болельщики «Зенита» заполнят стадион во время матча второго тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет тульский «Арсенал».

Матч «Зенит» — «Арсенал» пройдёт в Санкт-Петербурге 4 августа. В предыдущем туре «Зенит» обыграл «Енисей» со счётом 2:0.

Читайте также: «Зенит» начал сезон с уверенной победы над «Енисеем»