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Семак рассказал, сколько у «Зенита» капитанов

Спорт

В «Зените» два капитана — Анюков и Иванович

Санкт-Петербург, 2 августа 2018, 13:47 — REGNUM  В «Зените» есть два капитана — Александр Анюков и Бранислав Иванович. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак, сообщает «Чемпионат».

"В ходе предсезонной подготовки капитаном был Александр Анюков. Но в Тюмени он не играл, и повязку получил Бранислав Иванович. Будем смотреть по ситуации. Пока у нас два капитана», — сказал Семак.

Он также выразил надежду, что болельщики «Зенита» заполнят стадион во время матча второго тура чемпионата России, в котором «Зенит» примет тульский «Арсенал».

Матч «Зенит» — «Арсенал» пройдёт в Санкт-Петербурге 4 августа. В предыдущем туре «Зенит» обыграл «Енисей» со счётом 2:0.

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