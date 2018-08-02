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В Союзе биатлонистов РФ прокомментировали переход атлеток в сборную Украины

Спорт

Их не устроила слишком высокая конкуренция в сборной России

Москва, 2 августа 2018, 13:36 — REGNUM  Три российские биатлонистки приняли решение выступать за сборную Украины поскольку в команде России высокая конкуренция, заявил 2 августа вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков в интервью «Известиям».

"Эти переходы будут всегда, и их не запретишь», — сказал он, пояснив, что в России созданы центры подготовки спортсменов начального уровня, чего нет в других странах.

Чепиков убежден в том, что СБР не должна допускать подобных переходов, однако добиться нужного результата можно только в том случае, если будет налажен диалог со спортсменами.

Представитель союза биатлонистов пояснил, что спортсменам высокого уровня нужно выступать под флагом сборной России, однако для достижения желаемого требуется наладить постоянную работу и доверительные отношения с атлетами.

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