В Союзе биатлонистов РФ прокомментировали переход атлеток в сборную Украины

Москва, , 13:36 — REGNUM Три российские биатлонистки приняли решение выступать за сборную Украины поскольку в команде России высокая конкуренция, заявил 2 августа вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков в интервью «Известиям».

"Эти переходы будут всегда, и их не запретишь», — сказал он, пояснив, что в России созданы центры подготовки спортсменов начального уровня, чего нет в других странах.

Чепиков убежден в том, что СБР не должна допускать подобных переходов, однако добиться нужного результата можно только в том случае, если будет налажен диалог со спортсменами.

Представитель союза биатлонистов пояснил, что спортсменам высокого уровня нужно выступать под флагом сборной России, однако для достижения желаемого требуется наладить постоянную работу и доверительные отношения с атлетами.