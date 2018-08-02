«Локомотив» может подписать нападающего сборной Швеции

Москва, , 13:35 — REGNUM Нападающий «Андерлехта» и сборной Швеции Исаак Телин может стать игроком московского «Локомотива». Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что «Локомотив» сделал предложение «Андерлехту» по трансферу игрока. Также на футболиста претендует английский «Ньюкасл».

«Андерлехт» принял предложения от обоих клубов. Теперь Телин сам должен определиться с местом продолжения карьеры

Напомним, футболист сборной Швеции выступает за «Андерлехт» с 2017 года. Ранее он играл в составе французского «Бордо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Локомотив» подписал контракт с чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии Бенедиктом Хёведесом.

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