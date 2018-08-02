Теннисисту из Франции выписали крупный штраф за неспортивное поведение

Вашингтон, , 12:51 — REGNUM Неспортивное поведение теннисиста из Франции Бенуа Пера привело к тому, что спортсмену был выписан штраф, вдвое превышающий его призовые за турнир в Вашингтоне. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что во время матча с киприотом Маркосом Багдатисом француз, уступая по ходу встречи, повёл себя крайне неуравновешенно, сломал три ракетки и нецензурно бранился. В результате дисциплинарной комиссией Ассоциации теннисистов-профессионалов ему был назначен штраф в размере $16,5 тыс.

Напомним, около года назад Бенуа Пер на турнире в Риме повёл себя также неуравновешенно в поединке против соотечественника Николя Маю. Тогда после проигранного очка Пер уничтожил две свои ракетки.