В Госдуме оценили отказ Усика от звания «Героя Украины»

Москва, , 11:49 — REGNUM Решение украинского боксера Александра Усика отказаться от государственных наград — зрелый, сознательный и понятный шаг, несвойственный политикам Украины. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР).

Ранее боксер Александр Усик, победивший в финале Всемирной боксерской суперсерии у спортсмена из РФ Мурата Гассиева, отказался от государственных наград Украины, а именно от звания «Героя Украины».

«Александр Усик выдающийся боксер, абсолютный чемпион мира. Нужно признать, что Александр более зрелый и сознательный человек, чем все украинские политики вместе взятые. После заявлений киевских властей о том, что победа над Муратом Гассиевым имеет политический окрас, отказ Усика от звания «Героя Украины» понятен», — заявил Дегтярев.

По словам депутата, для патриотичного человека лучшая награда — это благополучие и процветание его страны, а не участие в чужих интригах.

«Своими попытками наделить честную спортивную победу антироссийским контекстом руководство Украины умаляет значимость этого высокого звания», — подчеркнул Дегтярев.

При этом, отметил он, несмотря на все усилия руководства Украины, между гражданами двух стран сохранились «абсолютно братские отношения», что было заметно в ходе финала Всемирной боксерской суперсерии, который прошел в Москве.

«Это чувствовалось по атмосфере в Олимпийском во время поединка, по тому, как публика поддерживала Александра Усика. Весь Олимпийский встал под гимн Украины, как и под гимн России», — отметил депутат.

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