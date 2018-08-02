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Бывший наставник сборной Египта возглавил команду Узбекистана

Спорт

Купер будет официально представлен в качестве нового наставника сборной Узбекистана 6 августа

Ташкент, 2 августа 2018, 11:31 — REGNUM  Бывший главный тренер сборной Египта аргентинец Эктор Купер возглавит сборную Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Ассоциации футбола Узбекистана

Отмечается, что Купер будет официально представлен в качестве нового наставника сборной Узбекистана 6 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эктор Купер покинул сборную Египта после чемпионата мира по футболу в России.

Под его руководством сборная Египта проиграла три матча из трёх на групповом этапе мундиаля. Команда потерпела поражения от Уругвая (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).

Читайте ранее в этом сюжете: Эктор Купер покинул пост главного тренера сборной Египта

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