Бывший наставник сборной Египта возглавил команду Узбекистана

Ташкент, 2 августа 2018, 11:31 — REGNUM Бывший главный тренер сборной Египта аргентинец Эктор Купер возглавит сборную Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Ассоциации футбола Узбекистана
Отмечается, что Купер будет официально представлен в качестве нового наставника сборной Узбекистана 6 августа.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эктор Купер покинул сборную Египта после чемпионата мира по футболу в России.
Под его руководством сборная Египта проиграла три матча из трёх на групповом этапе мундиаля. Команда потерпела поражения от Уругвая (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).
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