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«Кристал Пэлас» объявил о переходе игрока сборной Сенегала за €10,5 млн

Спорт

Контракт с Куяте подписан на четыре года

Лондон, 2 августа 2018, 11:12 — REGNUM  Лондонский клуб «Кристал Пэлас» объявил о переходе в команду сенегальского полузащитника Шейху Куяте, который выступал за «Вест Хэм». Об этом сообщается на сайте команды.

Отмечается, что «Кристал Пэлас» заплатил за Куяте около €10,5 млн. Ещё €1,5 млн «Вест Хэм» может получить в качестве бонусов. Контракт с футболистом подписан на четыре года.

Этот переход стал первым для лондонского клуба во время летнего трансферного окна.

Напомним, в составе сборной Сенегала Куяте принимал участие в чемпионате мира 2018 года. Сенегал не смог выйти из группы по правилам фэйр-плей. Команда обыграла Польшу (2:1), сыграла вничью с Японией (2:2) и проиграла Колумбии (0:1).

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