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Сборную Узбекистана по футболу возглавит тренер из Аргентины

Спорт

Прибытие Эктора Купера в Ташкент состоится 6 августа

Ташкент, 2 августа 2018, 10:57 — REGNUM  Пост главного наставника сборной Узбекистана по футболу займёт аргентинский футболист и тренер Эктор Купер. Об этом сообщили 2 августа в Футбольной ассоциации Узбекистана.

«Мы завершили переговоры и достигли соглашения с Эктором Купером. Остались некоторые формальности», — цитирует издание «Р-Спорт» слова представителя ассоциации.

По данным собеседника агентства, прибытие аргентинца в Ташкент состоится 6 августа. В столице Узбекистана Купер проведет первую пресс-конференцию в новой должности.

Напомним, переговоры с иностранными специалистами для назначения на пост главного тренера национальной команды федерация футбола Узбекистана начала ещё в конце 2017 года. Первоначально в списке основных кандидатур на эту должность значились тренер английского «Вест Хэма» Славен Билич и итальянец Вальтер Маццари.

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Футбол
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