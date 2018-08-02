Италия объявила о подаче заявки на проведение ОИ-2026 в трёх городах

Милан, Италия, , 10:33 — REGNUM Италия подаст заявку в Международный олимпийский комитет (МОК) на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. Об этом сообщается на сайте Национального олимпийского комитета (НОК) Италии.

НОК объявил о выдвижении заявки, согласно которой Олимпиаду могут принять сразу три города — Милан, Турин и Кортина-д'Ампеццо.

В заявке предусмотрено, что соревнования по кёрлингу, хоккею, шорт-треку и фигурному катанию пройдут в Милане, по конькобежному спорту и хоккею — в Турине.

В Кортина-д'Ампеццо будут разыграны медали в биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде, фристайле, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье.

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МОК должен определить место проведения Олимпиады 2026 года на сессии, которая пройдёт в сентябре 2019 года в Милане. Помимо итальянской заявки, на проведение Игр претендуют Эрзурум (Турция), Стокгольм (Швеция), Саппоро (Япония) и Калгари (Канада).

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