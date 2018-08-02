Футбольная ассоциация Англии хочет продлить контракт с Саутгейтом

Лондон, , 10:13 — REGNUM Футбольная ассоциация Англии (FA) планирует предложить главному тренеру национальной сборной Гарету Саутгейту продление контракта с улучшением условий. Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что FA довольна выступлением сборной Англии на чемпионате мира 2018 года в России. Организация хочет продлить до 2022 года действующее соглашение специалиста, рассчитанное до 2020 года.

Напомним, сборная Англии заняла четвёртое место на чемпионате мира по футболу. Команда Гарета Саутгейта вышла из группы, обыграв Тунис (2:1) и Панаму (6:1) и проиграв Бельгии (0:1).

В 1/8 финала англичане обыграли Колумбию (1:1, 4:3 — по пенальти), а в четвертьфинале одолели Швецию (2:0). В полуфинале мундиаля сборная Англии проиграла Хорватии в дополнительное время (1:2). А в матче за третье место уступила Бельгии (0:2).