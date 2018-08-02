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Неймар вернулся в расположение ПСЖ перед матчем за Суперкубок Франции

Спорт

Неймар провёл свой последний матч за ПСЖ в феврале 2018 года

Париж, 2 августа 2018, 09:18 — REGNUM  Бразильский нападающий ПСЖ Неймар вернулся в расположение клуба перед матчем за Суперкубок Франции. Об этом 2 августа сообщается на странице клуба в Twitter.

Неймар провёл свой последний матч за ПСЖ в феврале 2018 года. Тогда в матче чемпионата Франции он получил травму лодыжки, из-за чего пропустил три месяца.

Бразилец сумел восстановиться только к чемпионату мира по футболу. В составе сборной Бразилии он дошёл до четвертьфинала.

Напомним, матч за Суперкубок Франции состоится 4 августа в китайском Шэньчжэне. Трофей разыграют ПСЖ и «Монако». В заявку «Монако» не вошли российский полузащитник Александр Головин и капитан команды Радамель Фалькао.

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