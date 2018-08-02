Четверг, 2 Августа 2018 года
09:42:28 МСК

Сборную Египта по футболу возглавил мексиканский тренер

Спорт

Новым главным тренером сборной Египта стал Хавьер Агирре

Каир, 2 августа 2018, 08:55 — REGNUM  Новым главным тренером сборной Египта стал мексиканский специалист Хавьер Агирре. Об этом сообщает египетское издание Youm7.

Соглашение с Агирре уже подписано. На данный момент Федерация футбола Египта согласует с тренером срок вступления в должность.

Отмечается, что месячная зарплата специалиста составит $120 тыс. Кроме того, стало известно, что Агирре сможет пригласить в тренерский штаб двух иностранных ассистентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре специалиста претендовали на пост главного тренера сборной Египта, в том числе бывший французский футболист Тьерри Анри.

Читайте также: Четыре специалиста претендуют на пост главного тренера сборной Египта

Читайте ранее в этом сюжете: Тьерри Анри может возглавить сборную Египта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить