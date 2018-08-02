Сборную Египта по футболу возглавил мексиканский тренер

Каир, , 08:55 — REGNUM Новым главным тренером сборной Египта стал мексиканский специалист Хавьер Агирре. Об этом сообщает египетское издание Youm7.

Соглашение с Агирре уже подписано. На данный момент Федерация футбола Египта согласует с тренером срок вступления в должность.

Отмечается, что месячная зарплата специалиста составит $120 тыс. Кроме того, стало известно, что Агирре сможет пригласить в тренерский штаб двух иностранных ассистентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, четыре специалиста претендовали на пост главного тренера сборной Египта, в том числе бывший французский футболист Тьерри Анри.

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