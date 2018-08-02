Англия может подать заявку на проведение ЧМ по футболу 2030 года

Лондон, , 08:46 — REGNUM Возможность подачи заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года рассмотрит Футбольная ассоциация Англии (FA). Об этом сообщает BBC.

Как отметил глава FA Грег Кларк, окончательное решение о выдвижении заявки будет принято до 2019 года.

Отметим, что Англия претендовала на проведение чемпионата мира 2018 года. Однако право проведения мундиаля досталось России.

Напомним, Англия принимала чемпионат мира только однажды — в 1966 году ‑ и тогда же единственный раз стала чемпионом мира. В 1996 году в Англии проходил чемпионат Европы.

Предполагается, что на проведение чемпионата мира — 2030 также будет претендовать совместная заявка Аргентины, Уругвая и Парагвая.

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